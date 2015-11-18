Сорос станет инвестором фонда прямых капиталовложений в Украине

Инвестиционный фонд Ukrainian Redevelopment Fund, работающий под контролем одного из крупнейших инвестиционных фондов Soros Fund Management, действующий в интересах американского финансиста Джорджа Сороса, станет инвестором фонда прямых капиталовложений Dragon Capital New Ukraine Fund, который будет работать под управлением украинской компании «Драгон Капитал».

Об этом сообщила пресс-служба «Драгон Капитал».

«Мы рады стать якорным инвестором нового фонда прямых инвестиций в Украине», - цитирует пресс-секретаря Soros Fund Management Майкла Вашона пресс-служба украинской компании.

Dragon Capital New Ukraine Fund планирует инвестировать в различные сектора украинской экономики, обеспечивая предприятия финансовой и управленческой поддержкой для повышения эффективности, модернизации технологий и обеспечения долгосрочного роста.

«Мы считаем, что международный частный капитал в сочетании с сильными местными управленческими навыками будут способствовать восстановлению экономики Украины и принесут несомненную пользу. Dragon Capital New Ukraine Fund имеет все для того, чтобы стать одним из первых успешных примеров на посткризисном рынке прямых инвестиций в Украине», - добавил Вашон.

В свою очередь генеральный директор «Драгон Капитал» Томаш Фиала отметил, что на данный момент в Украине есть возможность инвестировать в местные предприятия по выгодной цене.

«Мы считаем, что текущая экономическая ситуация в Украине представляет собой прекрасную возможность инвестировать в успешные местные предприятия по привлекательной цене. Мы будем стремиться максимально использовать в интересах фонда и компаний-партнеров нашу обширную сеть контактов в Украине и за рубежом», - отметил Фиала.

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Как сообщал УНИАН, американский финансист Джордж Сорос готов инвестировать в экономику Украины до 1 млрд долл. при условии, что западные страны также начнут инвестировать в нашу страну.

Также Сорос отметил, что новая налоговая реформа в Украине должна устранить препятствия для международных инвесторов.

Он обратил внимание, что в Верховной Раде обсуждается несколько вариантов налоговой реформы, но, по его мнению, лучшим вариантом реформы есть план, который отстаивает министр финансов Наталья Яресько, потому что только этот вариант соответствует требованиям Международного валютного фонда.

Справка УНИАН. Американский финансист и инвестор Джордж Сорос - сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Он является создателем сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Сорос является одним из ведущих мировых финансистов, оказывающих консультационную поддержку реформ в Украине. В январе президент Украины Петр Порошенко встречался с Соросом в Киеве. Собеседники обсуждали международные инструменты и возможности для увеличения экономической помощи Украине.

Ukrainian Redevelopment Fund - частная инвестиционная структура, которая фокусируется на особых ситуациях и прямых инвестициях в Украине, и компаниях со значительной операционной деятельностью в Украине. URF стремится осуществлять целевые инвестиции, которые могут способствовать экономическому и социальному развитию Украины. Основной инвестиционный партнер URF — это Soros Fund Management, частный инвестиционный советник ряда частных инвестиционных фондов, управляемых исключительно в интересах Сороса.