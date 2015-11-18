Гривня на межбанке уже опустилась ниже 24 за доллар

В среду, 18 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,00/24,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,5440/25,6440 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3700 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,9930 грн/долл., к этому часу заключено 89 сделок на сумму 27,70 млн долл.