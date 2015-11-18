Нацбанк борется за гривню: хочет снова продать на межбанке $50 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 18 ноября, объявил о проведении аукциона на межбанковском валютном рынке по продаже валюты в объеме до 50 миллионов долларов США, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Вчера, 17 ноября, НБУ также объявлял аукцион по продаже валюты в объеме до 50 миллионов долларов США, по результатам которого продал банкам 5,3 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 23,6698 гривни/доллар.

Комментируя итоги вчерашнего аукциона, регулятор отметил, что для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни на продажу была выставлена валюта объемом до 50 миллионов долларов, но спрос со стороны банков оказался низким.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,00/24,10 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,9930 гривни/доллар, к этому часу заключено 89 сделок на сумму 27,70 миллиона долларов.

Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.

В последние недели диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.