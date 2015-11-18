За октябрь безработных украинцев стало меньше на 13 тысяч человек

Официальный уровень безработицы в Украине снижается на протяжении 10 месяцев и составил по итогам октября 1,5% от населения трудоспособного возраста против 2% в начале года, сообщает Государственная служба статистики.

В абсолютных цифрах количество безработных за месяц снизилось на 13,3 тысяч человек – до 394,1 тысячи человек против 407,4 тысячи месяцем ранее. Всего за 10 месяцев данный показатель снизился на более чем 130 тысяч человек.

Количество безработных, получающих пособие, также снизилось – почти на 12 тысяч человек – до 306,2 тысячи При этом средний размер пособия уменьшился – до 1373 гривень против 1387 гривень в сентябре. С начала года количество получающих пособие безработных снизилось на 108 тысяч человек, а размер пособия увеличился на 121 гривню. Получили работу в октябре 10,2% зарегистрированных безработных, причем мужчины трудоустраивались почти в два раза чаще женщин.

В Госстате отметили, что все данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в первом полугодии текущего года снизился до 9,2% по сравнению с 10% по итогам первого квартала текущего года. В то же время по сравнению с первым полугодием 2014 года показатель безработицы вырос на 0,2%. В региональном разрезе показатели безработицы выше среднего по Украине зафиксированы в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях. Наиболее значительный показатель безработицы в первом полугодии зафиксирован в Донецкой и Луганской областях – 14,1% и 16,6% соответственно. Причем по сравнению с 1-м кварталом года эти показатели выросли на 0,5% и 1% соответственно. В остальных регионах уровень безработицы снижался. Наиболее низкие показатели безработицы – в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях – не более 7%.

По итогам 2014 года уровень безработицы в Украине, согласно методологии МОТ, составлял 9,7%. До конца года, по ранее оглашенным прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, безработица в Украине вырастет до 11,5%. По данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.