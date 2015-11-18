Яценюк подсчитал потери от российского эмбарго

Потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 миллионов долларов, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

“Я обращаюсь к парламенту, к политическим партнерам по коалиции, поддержать законопроект. Украина провела свою оценку потерь от введения торгового эмбарго Российской Федерацией, в 2016 году Украина потеряет около 600 миллионов экспорта в Российскую Федерацию”, - сказал он.

По словам Яценюка, зависимость Украины от рынка РФ значительно снизилась, а потери в связи с эмбарго будут компенсированы увеличением экспорта в Евросоюз благодаря вступлению в силу зоны свободной торговли.

“Мы готовы к тому, что Россия примет ограничительные торговые меры”, - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, по словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, Европейский Союз сделает все возможное в рамках переговоров с Российской Федерацией для предотвращения введения эмбарго в отношении украинских товаров, однако не может гарантировать положительный исход.

Украина обещает принять ответные меры в случае введения Россией эмбарго и выхода из зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией в отношении украинских товаров в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, ударит прежде всего по российским потребителям.

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.