Украина пока не получала предложения Кремля о реструктуризации "долга Януковича" - Яресько

Украина пока не получила предложение России о реструктуризации евробондов на 3 миллиарда долларов, хотя ранее руководство РФ заявляло о готовности предложить реструктуризацию.

Об этом сообщила журналистам министр финансов Наталья Яресько после заседания правительства.

“Нет, пока ничего не получали”, - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Читайте такжеЯценюк: если РФ не согласится на реструктуризацию, объявим мораторий на "российский долг"

Как сообщал УНИАН, Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Президент России Владимир Путин 16 ноября заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 миллиарду долларов в год при условии, если западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин заявил, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы просил отсрочку для Украины на 1 год.