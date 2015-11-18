Нацбанк ослабил официальную гривню на 14 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2391,3585 (18 ноября – 2377,1078)

100 EUR – 2550,6230 (18 ноября – 2536,3740)

10 RUR – 3,6916 (18 ноября – 3,6303)

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,85/24,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4470/25,6030 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3670/0,3700 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9136 гривни/доллар, к этому часу было заключено 511 сделок на сумму 310,86 миллиона долларов.