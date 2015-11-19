Fitch повысило рейтинг Украины в иностранной валюте

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт), сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, также Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на уровне "CCC", а краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен до "С" с "RD".

"Страна вышла из дефолта по коммерческому внешнему долгу благодаря выпуску 12 ноября новых облигаций для держателей бондов на 15 миллиардов долларов. Реструктуризация переносит погашение на 2019-2027 год и снижает сумму задолженности на 3 миллиарда долларов (3,4% ВВП)", - говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжение поддержки официальных кредиторов дает некоторую передышку и снижает риск суверенного долгового кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.

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Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch обещало повысить рейтинг дефолта эмитента по Украине сразу после того, как удостоверится в успешном обмене еврооблигаций нашей страны в рамках их реструктуризации.

Напомним, что агентство понизило рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте по Украине до уровня "ограниченный дефолт" 6 октября 2015 года.