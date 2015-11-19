МВФ ждет прямых переговоров Украины и России по реструктуризации "долга Януковича"

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает, что вопрос долга Украины перед Российской Федерацией в объеме 3 миллиардов долларов, оформленного в виде евробондов, попавших в периметр реструктуризации, будет решен в рамках прямых переговоров между украинскими и российскими властями.

Об этом в комментарии УНИАН заявили в Департаменте внешних связей МВФ.

"На недавней встрече президента России Владимира Путина и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард российская сторона представила свое предложение по долговой операции, которая может быть проведена в контексте программы сотрудничества между Украиной и Фондом, - сообщили в МВФ. – Однако мы уже говорили, что ожидаем прямых дискуссий по вопросу долга между украинскими и российскими властями".

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал решение правительства РФ о том, что Россия готова отложить платежи по долгу до 2016 года. В то же время, министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что украинская сторона до сих пор не получила никаких предложений от российской стороны.

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