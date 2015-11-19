Миллер признан самым дорогим топ-менеджером России: премия за работу достигла $27 миллионов

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер впервые возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

По оценке Forbes, вознаграждение Миллера в 2014 году выросло с $25 млн до $27 млн.

Читайте также"Газпром" ждут новые проблемы: США в феврале начнет поставки в Европу сжиженного газаПредседатель правления ВТБ Андрей Костин, год назад возглавлявший рейтинг, занял второе место. Размер его вознаграждения, по оценке Forbes, снизился с $37 млн в 2013 году до $21 млн в 2014-м.

Замыкает тройку лидеров глава «Роснефти» Игорь Сечин. Его вознаграждение в 2014 году Forbes оценил в $17,5 млн. Год назад Forbes также оценивал вознаграждение главы «Роснефти», но не публиковал сумму из-за продолжавшегося судебного процесса по иску Сечина к редакции. По данным Forbes, по сравнению с прошлым годом оценка состояния Сечина снизилась.

За ними в рейтинге следуют Дмитрий Разумов, гендиректор группы «Онэксим» Михаила Прохорова 10, и Иван Стрешинский, глава совета директоров «Металлоинвеста» и член совета директоров USM Holdings Алишера Усманова 3. По оценке Forbes, их вознаграждение в 2014 году сохранилось на уровне $15 млн. Шестое место занимает глава Сбербанка Герман Греф, вознаграждение которого оценено в $13,5 млн (год назад — $16 млн). За ним идет президент АФК «Система» Владимира Евтушенкова 35 Михаил Шамолин. Его вознаграждение, по оценке Forbes, снизилось с $15 млн до $11,6 млн. Следующий в списке — председатель правления, генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян ($11 млн, ранее в рейтинг не входил).

На девятом месте — Владимир Якунин, в августе покинувший пост главы РЖД. В 2014 году его вознаграждение сократилось с $15 млн до $11 млн, подсчитал Forbes. Замыкает первую десятку самых дорогих топ-менеджеров экс-президент Банка Москвы Михаил Кузоловлев, с июля возглавляющий правление банка «Российский капитал». Его вознаграждение, по оценке Forbes, снизилось с $17 млн в 2013 году до $9,5 млн в 2014-м.

По оценке Forbes, в совокупности 25 участникам рейтинга в 2014 году выплатили $242 млн — на 17% меньше, чем годом ранее ($291 млн). Увеличили суммарное вознаграждение ключевых менеджеров в 2014 году только семь компаний, включая «Газпром».