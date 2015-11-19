Fitch не будет расценивать невыплату Украиной "долга Януковича" как суверенный дефолт

10:13, 19 ноября 2015
Финансы
5629
обновлено

Агентство предполагает, что любое юридическое действие в результате неуплаты этого долга не будет препятствовать обслуживанию новых облигаций.

REUTERS

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предполагает, что невыплата Украиной 3 миллиардов долларов 20 декабря 2015 года по еврооблигациям, выкупленными Фондом национального благосостояния России, не будет считаться суверенным дефолтом в рамках рейтинговых критериев, сообщается на сайте агентства.

По информации Fitch, также агентство предполагает, что любое юридическое действие в результате неуплаты этого долга не будет препятствовать обслуживанию новых облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации внешнего долга Украины.

Читайте такжеFitch повысило рейтинг Украины в иностранной валюте

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт) в связи с завершением реструктуризации.

Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы 12 ноября. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Читайте такжеРФ готова рассрочить платеж по долгу Украины

Читайте такжепока никаких официальных предложений от российской стороны

Читайте такжесообщил, что ожидает решения вопроса долга

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter