Fitch не будет расценивать невыплату Украиной "долга Януковича" как суверенный дефолт

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предполагает, что невыплата Украиной 3 миллиардов долларов 20 декабря 2015 года по еврооблигациям, выкупленными Фондом национального благосостояния России, не будет считаться суверенным дефолтом в рамках рейтинговых критериев, сообщается на сайте агентства.

По информации Fitch, также агентство предполагает, что любое юридическое действие в результате неуплаты этого долга не будет препятствовать обслуживанию новых облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации внешнего долга Украины.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт) в связи с завершением реструктуризации.

Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы 12 ноября. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

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