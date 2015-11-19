Федрезерв США снова дал намек, что ключевая ставка будет повышена уже в декабре

Значительное число чиновников Федеральной резервной системы США поддержало возможность повышения процентной ставки в декабре во время последнего совещания регулятора, передает Reuters.

После того, как летом и ранней осенью ФРС была встревожена волатильностью рынка США и распродажей китайских активов, большинство участников посчитали, что условия для повышения процентной ставки "могут быть выполнены к следующему заседанию", следует из протокола заседания ФРС 27-28 октября, опубликованного 18 ноября.

Читайте такжеФедрезерв США сохранил уровень ключевой ставки, но поднять его может уже в декабреБыло принято решение прямо указать в заявлении по итогам встречи на возможность повышения ставки в декабре. Лишь несколько участников выразили озабоченность созданием слишком сильных ожиданий действия, говорится в протоколе. Чиновники подчеркнули, что ФРС потенциально опоздала с озвучиванием своих намерений, и рынки перенесли ожидание повышения процентных ставок на следующий год.

Формулировки протокола заседания быстро вернули эти ожидания на декабрь.

"Финансовая система США, похоже, выдержала турбулентность на глобальных финансовых рынках без каких-либо признаков системного напряжения, - говорится в протоколе. - Большинство участников посчитали, что понижательные риски, возникающие на фоне экономических и финансовых событий за рубежом, снизились, и полагают, что риски для прогноза внутренней экономической активности и рынка труда практически сбалансированы".

Кроме того, чиновники обсудили равновесную реальную ставку - показатель того, насколько текущие ставки далеки от "нормальных". Участники ожидают, что она, скорее всего, оказалась отрицательной во время кризиса, затем совсем немного восстановилась и "в настоящее время близка к нулю".

Это может означать, что у ФРС мало пространства для маневров, если она хочет избежать слишком быстрого ужесточения финансовых условий, а также то, что центробанк никогда не сможет слишком далеко уйти от показателя, близкого к нулю.

Опасения настолько серьезны, что несколько чиновников посчитали, что было бы благоразумным предусмотреть другие способы стимулирования экономики, если низкие ставки укоренятся на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.