Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 1%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на 11,6% и ее рост в 2016 году на 1%, что чуть ниже оценок украинского правительства, которое ожидает падения на 10% в 2015 году и рост в 2-2,4% в 2016 году.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

"Несмотря на рост экономики в третьем квартале на 0,7%, экономика по итогам 2015 года все равно покажет отрицательный результат на уровне 11,6%, сопровождаемый при этом падением уровня потребления на 20%, - говорится в сообщении. – При этом в 2016 году будут очевидными признаки восстановления, и экономика вырастет на 1%, хотя в правительстве считают, что рост составит 2,4%. В 2017 году мы прогнозируем рост на 2-3%".

В то же время в Fitch согласились с оценками Национального банка об инфляции в 2016 году.

"Вероятный рост тарифов в 2016 году спровоцирует новый виток инфляции, однако мы ожидаем, что Национальный банк сможет удержать инфляцию на уровне 12%, что также позволит снизить риски курсовых колебаний", - отметили в агентстве.

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Ранее Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт) в связи с завершением реструктуризации. Кроме того, агентство предположило, что невыплата Украиной 3 миллиардов долларов 20 декабря 2015 года по еврооблигациям, выкупленным Фондом национального благосостояния России, не будет представлять собой суверенный дефолт в рамках рейтинговых критериев.