Гривня торгуется на межбанке по 23,95 за доллар

В четверг, 19 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,85/23,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,5260/25,6120 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3690 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,8635 грн/долл., к этому часу заключено 237 сделок на сумму 90,11 млн долл.