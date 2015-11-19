Нацбанк сегодня продал банкам $15 миллионов по курсу 23,8 грн/долл.

Национальный банк Украины на валютном аукционе 19 ноября продал банкам 15,2 млн долл. Средневзвешенный курс аукциона составил 23,8180 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявок на 20,9 млн долл. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,87 грн/долл., максимальный – 23,8 грн/долл., по минимальному курсу было продано 55,9% валюты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины третий день подряд объявляет о проведении аукциона на межбанковском валютном рынке по продаже валюты.

На валютном аукционе 17 ноября НБУ продал банкам 5,3 млн долл., 18 ноября – 13,1 млн долл.

Аукционы призваны успокоить чрезмерные колебания курса гривни на валютном рынке. В четверг, 19 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,83/23,91 грн/долл.