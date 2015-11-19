Гривня остановила падение и укрепляется: 23,90 за доллар

В четверг, 19 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,80/23,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4850/25,5890 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3700 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8391 грн/долл., к этому часу было заключено 553 сделки на сумму 362,27 млн долл.