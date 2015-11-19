"Капитальный ремонт": налоговая реформа поможет преодолеть коррупцию, уверена Яресько

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минфина Наталья Яресько.

Министр напомнила, что в данный момент в Украине действуют 97 различных ставок для четырех ключевых налогов - налога на доходы физических лиц, НДС, налога на прибыль предприятий и ЕСВ.

По ее словам, такая система является слишком сложной и неэффективной и способствует коррупции и мошенничеству.

«Министерство финансов Украины предложило «капитальный ремонт» существующей системы, при котором мы должны максимально устранить возможности для субъективных решений налоговых органов благодаря универсальной налоговой ставке в размере 20%. Такая система с единой ставкой и широкой базой налогообложения значительно упрощает налоговые процедуры и делает их понятными для всех. Простые и понятные правила, которые применяются ко всем плательщикам, являются лучшим способом преодолеть коррупцию и восстановить доверие к системе», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны Международным валютным фондом.

На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным, предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200 млрд грн.