В Евросоюзе ужесточат контроль за интернет-платежами после терактов в Париже

​Власти Евросоюза намерены ужесточить контроль над анонимными платежами, проводимыми через интернет и с помощью предоплаченных карт, а также транзакциями в виртуальных валютах, чтобы затруднить использование этих каналов для финансирования терроризма, сообщает Reuters.

По данным агентства, меры по усилению контроля планируется обсудить на встрече министров юстиции и внутренних дел стран ЕС, которая пройдет 20 ноября в Брюсселе.

Как следует из черновика плана совещания, оказавшегося в распоряжении Reuters, участники встречи намерены предложить Еврокомиссии меры по усилению контроля над небанковскими платежами, в том числе транзакциями через интернет, платежами с помощью биткоинов и других виртуальных валют, золота и драгоценных металлов и предоплаченных карт.

Кроме того, в документе сообщается, что министры ЕС планируют принять меры по «обузданию незаконной торговли культурными ценностями», передает РБК.

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Ранее сообщалось, что после терактов в Париже власти стран G7 задумались над ужесточением правил использования биткоинов и других виртуальных валют, а министры финансов входящих в G7 стран уже обсуждали эту тему на отдельной встрече во время саммита G20 в Анталье.