Bloomberg: падение реальных зарплат россиян стало рекордным за 16 лет

Реальная начисленная зарплата, то есть покупательная способность получаемых средним российским работником денег, в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги упала в октябре 2015 года в годовом исчислении на 10,9% (средняя номинальная зарплата выросла на 3% до 33,24 тыс. руб.), следует из отчета Росстата. Таким образом, падение оказалось сильнее, чем следовало из консенсус-прогноза аналитиков, согласно которому размер реальной зарплаты должен был сократиться на 9,7%, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня же стало известно, что Росстат ухудшил данные о сокращении размера реальной зарплаты в сентябре. Раньше считалось, что за первый месяц осени реальная зарплата среднего россиянина уменьшилась в годовом исчислении на 9,7%, по новым данным она обесценилась сразу на 10,4%. Таким образом, сентябрь—октябрь стали худшей для кошельков россиян парой месяцев 2015 года — сопоставимыми темпами реальная зарплата в РФ сокращалась только в марте, когда она упала сразу на 10,6%.

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По оценке Bloomberg, сокращение реальной начисленной зарплаты в октябре стало сильнейшим с 1999 года. Это же подтверждает и оценка Института экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). В мартовском обзоре, эксперты ИЭП называли худшей с 1999 года динамику сокращения реальных зарплат в феврале 2015 года. Тогда это значение составило 10%, в октябре падение усилилось до 10,9%. По данным экспертов, в разгар прошлого кризиса 2009 года реальная заработная плата снижалась в годовом выражении не более чем на 5,4%.

После начала кризиса 1998 года цены в России росли быстрее номинального заработка россиян, и в результате к началу 1999 года реальная зарплата среднего россиянина сократилась в годовом исчислении почти на 30%. В начале 1999 года рост цен продолжился (только в январе инфляция составила 8,4%), и по итогам первого квартала реальные зарплаты россиян оказались более чем на 40% ниже докризисного уровня.

В целом за январь—октябрь 2015 года реальная зарплата россиян сократилась (по сравнению с тем же периодом 2014 года) на 9,3%. Ранее замглавы Минтруда Любовь Ельцова прогнозировала, что по итогам 2015 году размер реальной зарплаты в России уменьшится на 9,8%, а на уровень 2014 года вернуться удастся лишь в 2018 году.

Позднее Минэкономразвития в своем макроэкономическом прогнозе на 2016–2018 годы (оказался в распоряжении «Ведомостей») сообщило, что из-за высокой инфляции и не поспевающей за ней индексации пенсий и зарплат бюджетников доходы россиян останутся ниже уровня 2014 года и в 2018 году.

Ухудшает ситуацию то, что падает не только реальная зарплата, но и вообще реальные располагаемые доходы россиян, то есть доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию. В октябре 2015 года они сократились в годовом исчислении на 5,6%, хуже было только в мае, когда доходы россиян упали сразу на 6,3%.

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По данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются 12 месяцев подряд: в последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался в октябре 2014 года. В январе 2015 года доходы россиян сократились в годовом исчислении на 0,7%, в феврале и марте — на 1,6%, в апреле — на 3,9%, а в мае — на 6,3%, в июне — на 3%, в июле — на 2%, в августе — на 5,3%, а в сентябре — на 4%. По итогам первых десяти месяцев 2015 года доходы населения России сократились на 3,5%, тогда как за весь 2014 год — на 0,7%.