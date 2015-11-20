Moody's повысило правительственный рейтинг эмитента Украины

Прогноз рейтинга был изменен с негативного на стабильный, говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что рейтинг эмитента Fininpro был также повышен до "Caa3" с "Са", согласно рейтингу правительства.

Вместе с тем, агентство оставило рейтинг на уровне "Са" по правительственным облигациям в $3 млрд, выплата которых должна состояться в декабре 2015 года.

Moody's также повысило кредитный лимит страны для облигаций в иностранной валюте до "Caa2" с "Caa3", в то время как кредитный лимит страны для депозитов в иностранной валюте остался без изменений на уровне "Са". Кредитный лимит страны для долга и депозитов в национальной валюте остались также без изменений на уровне "Caa2".

Среди причин, повлиявших на повышение рейтингов Moody's выделяет урегулирования ситуации с реструктуризацией частных евробондов в $15 млрд, выпущенных под гарантии правительства, а также прогресс в политических и экономических реформах в рамках программы Международного валютного фонда.

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Решение Moody's, чтобы назначить стабильный прогноз по рейтингу правительства эмитента "Caa3" отражает текущий баланс рисков, принимая во внимание как сильную внешнюю позицию (в том числе смягчение требований по обслуживанию долга в ближайшие годы), так и продолжающейся многосторонней/двусторонней финансовой поддержкой, против довольно хрупкой политической и экономической ситуации, что фиксировалось ранее.

Отмечается, что "российский" долг в $3 млрд не вошел в список подлежащих реструктуризации, поэтому он продолжает нести достаточно высокие риски.

В агентстве также отметили, что реструктуризация улучшает требования по обслуживанию долга и внешней ликвидности.

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Согласно класификации Moody's, долговые обязательства с рейтингом "Caa" считаются такими, что имеют очень низкое качество и подвержены очень высокому кредитному риску. Обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта или близки к нему.

Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CCC".

Согласно сообщению, также Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на уровне "ССС", а краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен до "С" с "RD".

По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжение поддержки официальных кредиторов дает некоторую передышку и снижает риск суверенного долгового кризиса в кратко - и среднесрочной перспективе.