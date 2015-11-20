Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2383.9146 (19 ноября – 2391.3585)

100 EUR – 2547.6895 (19 ноября – 2550.6230)

10 RUR – 3.6725 (19 ноября – 3.6916)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,80/23,90 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4850/25,5890 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3700 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8391 грн/долл., к этому часу было заключено 553 сделки на сумму 362,27 млн долл.