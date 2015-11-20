После 8 месяцев нарушения банки почти выполнили требования НБУ по капиталу

Ранее банковская система восемь месяцев подряд не выполняла норматив адекватности капитала, который в сентябре снизился до 7,09% при установленном НБУ минимально допустимом значении в 10%.

По информации регулятора, без учета неплатежеспособных банков норматив достаточности капитала по итогам октября выполняется и составил 11,7%.

НБУ объясняет улучшение норматива ростом регулятивного капитала, который в октябре по системе банков вырос на 27,8 млрд грн за счет выхода из банковской системы «Дельта банка» и взносов в капитал «Правэкс-Банка».

Также регулятор отмечает значительный рост показателей ликвидности. Так, в октябре мгновенная ликвидность выросла до 70,64%, текущая - до 80,59%, краткосрочная - до 88,3%.

В то же время, НБУ отмечает рост норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами до 46,36% при допустимом максимуме в 25%. Регулятор предупреждает, что чрезмерное кредитование связанных лиц – это риск для стабильности системы, но уверяет, что ведет активную работу с банками по выявлению задолженности связанных лиц и ее погашению, рассчитывая исправить ситуацию за три года.

В целом, как отмечает НБУ, динамика нормативов свидетельствует о начале стабилизации на банковском рынке.

Также сообщается, что по ряду банков из первой двадцатки, диагностика которых показала недостаточность капитала, предстоит утверждение планов урегулирования ситуации до конца 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины преодолел установленное НБУ минимально допустимое значение в 10% в феврале этого года, снизившись до 7,37% на 1 марта.

Ранее к этой дате НБУ обязал банки провести справедливую оценку по всем активным банковским операциям и сформировать резервы в полном объеме, одновременно освободив банки от мер воздействия за нарушение ряда нормативов и обязав финучреждения поэтапно устранить нарушения.