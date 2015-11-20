"Долг Януковича": Москва ждет от Киева ответа на свое предложение

Россия ждет официального ответа по предложению о реструктуризации долга от Украины и других сторон, кому было предложено стать гарантами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предложение российской стороны было сформулировано президентом Путиным. Соответственно, мы должны получить ответ украинской стороны о готовности и ответ от тех стран, кому предложено стать гарантами этой схемы реструктуризации. Каких-либо иных предложений российская сторона не озвучивала", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ соглашаться на предложения, которые ранее озвучил премьер Украины Арсений Яценюк.

"Долг является суверенным, он подлежит оплате, неуплата этого долга будет означать дефолтную ситуацию", — добавил Песков.

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Киев не будет платить РФ 3 миллиарда долларов долга и других условий реструктуризации российская сторона не получит.

По словам Яценюка, базовое условие — уменьшение долга на 20%, перенос выплаты всех долгов на четыре года. В противном случае, заявил он, Украина введет мораторий по уплате долга.

Украина 13 ноября завершила реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов было списано.

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РФ не приняла участие в реструктуризации и заявила, что считает украинский долг перед собой суверенным, а не коммерческим.

Позднее Россия предложила Украине реструктурировать долг на 3 миллиарда долларов, погашая по 1 миллиарду в 2016-2018 годах при условии предоставления гарантий по нему от властей США или ЕС либо одного из международных финансовых институтов.