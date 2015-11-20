В октябре ПриватБанк выплатил в Донецкой и Луганской областях 517 млн грн пенсий

В октябре на пенсионные карты клиентов Донецкой и Луганской областей выплачено около 517 млн грн пенсий. Как сообщили в ПриватБанке, сегодня в Восточном региональном управлении банка на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей работают 92 банковских отделения. 16 отделений ПриватБанка обслуживают своих клиентов практически в прифронтовой зоне АТО.

«Качественное банковское обслуживание – это необходимое условие нормальной жизнедеятельности прифронтовых городов, и мы не только расширяем сеть отделений на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, но и стремимся сделать обслуживание для своих клиентов доступным, комфортным и удобным. И для этого совсем не нужно ездить к клиентам на броневиках», – говорит директор Восточного РУ ПриватБанка Эдуард Мизин.

По данным банка, сегодня с помощью ПриватБанка получают пенсии 26% пенсионеров Донецкой и Луганской областей (более 290 тыс. человек). Еще около 113 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей получают через карты ПриватБанка социальные выплаты. Только за последний квартал в Восточном регионе было открыто клиентами больше 20 тыс. новых пенсионных и социальных карт ПриватБанка.

На сегодняшний день в Украине свою пенсию с помощью пенсионных карт и счетов ПриватБанка получают больше 3,14 млн человек. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, общая численность пенсионеров составляет 13,6 млн человек.