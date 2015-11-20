Гривня снова упала ниже 24 за доллар
12:30, 20 ноября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,6990/25,7720 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,9487 грн/долл. / Фото dt.ua
В пятницу, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,05/24,12 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По его словам, НБУ четвертый раз за текущую неделю объявил аукцион о продаже 50 млн долл. валюты
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,6990/25,7720 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3700/0,3720 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,9487 грн/долл., к этому часу заключено 41 сделка на сумму 14,10 млн долл.
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