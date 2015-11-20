Отток средств из инвестирующих в РФ фондов ускорился вдвое: за неделю ушло более $90 миллионов

Инвесторы за неделю с 12 по 18 ноября вывели из всех фондов, ориентированных на российские активы (во всех регионах мира) 91,9 миллиона долларов против оттока в 40,7 миллиона долларов неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре компании "Сбербанк-КИБ", пишет Прайм.

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Из фондов, которые инвестируют только в Россию (в региональном разрезе) - в российские акции – выведено 47,9 миллиона долларов против оттока в 15,8 миллиона долларов неделей ранее.