Нацбанк для укрепления гривни продолжит продажу долларов на рынке

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

На текущей неделе НБУ уже трижды проводил аукционы по продаже валюты - 17, 18 и 19 ноября, в ходе которых продал банкам 33,6 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,05/24,12 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,9487 грн/долл., к этому часу заключена 41 сделка на сумму 14,10 млн долл.

Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.

В последние недели диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что в НБУ пояснили проведением в Украине местных выборов.