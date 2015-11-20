Moody's прогнозирует рост экономики Украины с 2016 года на уровне 2%

Международного рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает, что экономика Украины при условии продолжения реформ сможет расти в среднем до 2% в год, начиная с 2016 года. Как отмечается в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте, это позволит Украине улучшить свои рейтинговые позиции и закрепить стабильный прогноз по рейтингам.

Ранее Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до "Caa3" с "Ca", изменив прогноз по рейтингу с "негативного" до "стабильного".

"Мы ожидаем дальнейшего роста экономики в среднем на 2% в год, хотя это потребует выполнения целого ряда условий, включая продолжение структурных реформ, реализацию антикоррупционной стратегии и достижение положительной долговой динамики", - подчеркнули в Moody's.

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Как сообщал УНИАН, повышение рейтингов Украины также осуществили международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services. Повышение рейтингов стало возможным на фоне завершения процесса реструктуризации части госдолга страны. Министерство финансов приветствовало решение рейтинговых агентств.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. 27 августа. Позднее, 14 октября, в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины. Порядка 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с условиями реструктуризации – списанием части долга, пролонгацией платежей и обменом бондов на новые бумаги с выплатой в 2019-2027 годах по ставке 7,75%.