МВФ заявляет об углублении взаимопонимания с Киевом и намерен продолжить переговоры

Об этом говорится в заявлении миссии, переданном УНИАН.

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Комментируя результаты проведенных в Киеве встреч, глава миссии Рон ван Руден отметил: «Миссия продолжила конструктивные переговоры с руководством страны по тем направлениям, которые необходимо завершить в рамках второго пересмотра выполнения программы EFF. Значительная работа проведена на техническом уровне. Она способствовала углублению взаимопонимания по запланированной налоговой реформе и ее влиянию на бюджет 2016 года, - отметил ван Руден. - В этой связи крайне важно, чтобы правительство представило на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета, согласованный с задачами программы реформ, направленными на снижение дефицита бюджета и размера государственного долга до безопасного уровня».

Ван Руден подчеркнул, что принятие такого бюджета также является важным, поскольку выполнение поставленных задач потребует системных мероприятий по расширению базы налогообложения и оптимизации расходов.

«Надежная фискальная позиция в сочетании с мерами, направленными на оздоровление банковской системы и ускорение экономических реформ, являются критически важными для закрепления финансовой стабильности и создания основы для мощного и устойчивого роста», - подчеркнул глава миссии МВФ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта текущего года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

Результатом работы оценочной миссии должен стать доклад о ходе реформ, который рассмотрит Совет директоров фонда. По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме 1,7 млрд долл. Получение этих средств до конца года является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от ЕС и Всемирного банка.