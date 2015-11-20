Нацбанк сегодня продал банкам $21 миллион по курсу 23,96 гривни/доллар

17:08, 20 ноября 2015
Финансы
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Национальный банк Украины четвертый день подряд объявляет о проведении аукциона на межбанковском валютном рынке по продаже валюты.

REUTERS

Национальный банк Украины на валютном аукционе 20 ноября продал банкам 21,2 миллиона долларов. Средневзвешенный курс аукциона составил 23,9622 гривни/доллар, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на 40 миллиона долларов. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,90 гривни/доллар, максимальный – 24,02 гривни/доллар, по минимальному курсу было продано 19,3% валюты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины четвертый день подряд проводит аукционы на межбанковском валютном рынке по продаже валюты.

На валютном аукционе 17 ноября НБУ продал банкам 5,3 миллиона долларов, 18 ноября – 13,1 миллиона долларов, 19 ноября - 15,2 миллиона долларов.

Аукционы призваны успокоить чрезмерные колебания курса гривни на валютном рынке.

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