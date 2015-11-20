Колебания на валютном рынке Украины вызваны переизбытком гривни - эксперты

Колебания на валютном рынке Украины обусловлены усилением девальвационных ожиданий в связи с отставанием от графика по программе с Международным валютным фондом на фоне избытка наличной гривни в обращении.

Такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты.

Руководитель аналитического отдела компании ICU Александр Вальчишен объяснил колебания на валютном рынке ростом девальвационных ожиданий на рынке в связи с отставанием от графика по программе с Международным валютным фондом. Он напомнил, в этом году было запланировано получение 4 траншей кредита, но Украина получила только 2, при этом условия для получения следующих траншей пока не выполнены.

"Думаю, что рынок успокоится как только будет принят сбалансированный бюджет, согласованный с МВФ. Если вы помните, в прошлом году программу с Фондом подписали, когда финансовая система начала разваливаться, после девальвации. Я думаю, что в этом году разумные политики не должны допустить повторения истории. Чтобы финансовая система рушилась из-за бегства из гривни в доллар, девальвации и инфляции", - пояснил эксперт.

Заместитель гендиректора рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран объяснил ситуацию на валютном рынке рядом факторов, среди которых избыток наличной гривни в обращении на фоне проведения местных выборов и миллиардных выплат Фонда гарантирования вкладов физлиц по неплатежеспособным банкам, а также слабеющий экспорт и связанное с этом снижение валютных поступлений в страну. При этом он отметил, что Национальный банк Украины довольно ограничен в инструментарии для поддержки гривни.

"Нет возможности проводить масштабные интервенции за счет золотовалютных резервов. Если МВФ и далее будет накладывать ограничения на расходование резервов, то информация о том, получим ли мы очередной транш или нет, будет оказывать все меньшее влияние на валютный рынок", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 24,05/24,12 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,9487 гривни/доллар, к этому часу была заключена 41 сделка на сумму 14,10 миллиона долларов.

На текущей неделе НБУ четыре дня подряд проводил аукционы по продаже валюты - 17, 18, 19 и 20 ноября, в ходе которых продал банкам 54,8 миллиона долларов США.

Гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до исторического минимума в 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.

В последние недели диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что в НБУ пояснили проведением в Украине местных выборов.

Оценочная миссия МВФ прибыла в Киев 12 ноября для продолжения дискуссии с украинскими властями об экономических реформах при поддержке Фонда. Предыдущая миссия МВФ в октябре завершила свою работу в Украине без принятия решения о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года 11 марта. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.