Нацбанк снова ослабил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 23 ноября: 100 USD – 2398,4576 гривни; 100 EUR – 2563,4715 гривни; 10 RUR – 3,6975 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2398,4576 (20 ноября – 2383,9146)
100 EUR – 2563,4715 (20 ноября – 2547,6895)
10 RUR – 3,6975 (20 ноября – 3,6725)
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Как сообщал УНИАН, 20 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,00/24,07 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,6600/25,7330 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3700 /0,3720 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,9845 гривни/доллар, к этому часу было заключено 473 сделки на сумму 220,27 миллиона долларов.