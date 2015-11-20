Нацбанк снова ослабил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2398,4576 (20 ноября – 2383,9146)

100 EUR – 2563,4715 (20 ноября – 2547,6895)

10 RUR – 3,6975 (20 ноября – 3,6725)

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,00/24,07 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,6600/25,7330 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3700 /0,3720 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,9845 гривни/доллар, к этому часу было заключено 473 сделки на сумму 220,27 миллиона долларов.