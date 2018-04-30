Баланс недели: рост экономики, эмбарго России и валютные инъекции НБУ

Экономика все-таки восстанавливается - на минувшей неделе Госстат сообщил о росте промышленного производства в Украине второй месяц подряд. В октябре 2015 года рост промпроизводства по сравнению с предыдущим месяцем составил 7,3%. Но эксперты не спешат радоваться, связывая показатели с сезонными факторами и низкой сравнительной базой.

«Ускорение роста промпроизводства в октябре было преимущественно вызвано сезонными факторами, а именно – возросшим объемом производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+21% октябрь к сентябрю) в виду начала отопительного сезона, а также более сильной динамикой в пищевой промышленности (+19% октябрь к сентябрю) благодаря началу сезона производства сахара», – отмечает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

По мнению же руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, на динамику промышленного производства в октябре повлияли падение мировых цен на сталь и эффект низкой сравнительной базы.

«Снижение цены на ресурсы, а также эффект низкой сравнительной базы остаются ключевыми факторами, которые определили промышленную производительность в октябре», – считает эксперт.

Рост в октябре 2015 года показали только угледобывающая отрасль (18,1%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (15,7%) и добыча металлических руд (1,2%).

В целом, спад промышленного производства в январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,4%.

Повышение рейтинга и «долг Януковича»

Украина начинает пожинать плоды успешной реструктуризации 15 млрд долл. задолженности перед кредиторами. Так, на минувшей неделе два крупных международных агентства повысили рейтинги нашей страны.

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до «CCC» с «RD» (ограниченный дефолт).

Также Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на уровне «CCC», а краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен до «С» с «RD».

«Страна вышла из дефолта по коммерческому внешнему долгу благодаря выпуску 12 ноября новых облигаций для держателей бондов на 15 млрд долл. Реструктуризация переносит погашение на 2019-2027 годы и снижает сумму задолженности на 3 млрд долл. (3,4% ВВП)», - говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжении поддержки официальных кредиторов дает некоторую передышку и снижает риск суверенного долгового кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.

В свою очередь, агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг правительства Украины как эмитента до «Caa3» с «Ca», изменив прогноз по рейтингу с «негативного» на «стабильный».

По мнению агентства, экономика Украины начинает выходить из глубокой рецессии, после сокращения реального ВВП в 2014-2015 годах почти на 20%. При этом агентство сообщает, что повышение рейтингов Украины в дальнейшем возможно при более уверенном восстановлении экономики, чем прогнозируемый Moody's годовой рост на 2%, а также продолжении реформ, включая меры по борьбе с коррупцией и положительную долговую динамику.

Тем не менее, негативное влияние на рейтинг, как отмечает агентство, могут оказать длительные задержки или прекращение программы с МВФ.

Также сообщается, что Moody's оставляет рейтинг облигаций Украины на 3 млрд долл., выкупленных Российской Федерацией, на уровне «Ca», учитывая намерения украинского правительства не оплачивать этот долг 20 декабря.

В начале минувшей недели президент РФ Владимир Путин заявил о готовности отложить выплаты Украиной по долгу в $3 млрд, полученных Виктором Януковичем в качестве взятки Кремля за отказ от европейской интеграции 40-миллионной страны, что впоследствии вылилось в массовые гражданские протесты и смену политического режима.

Украинское правительство в ответ на публичные заявления российского президента сообщило, что не получало никакого официального предложения по реструктуризации долга. А МВФ ждет прямых переговоров Украины и России по этому вопросу.

Российское эмбарго

На минувшей неделе премьер-министр Арсений Яценюк озвучил возможные потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года.

«Украина провела свою оценку потерь от введения торгового эмбарго Российской Федерацией - в 2016 году Украина потеряет около 600 млн экспорта в Российскую Федерацию», - сказал он на заседании правительства.

При этом Яценюк отметил, что зависимость Украины от рынка РФ значительно снизилась, а потери в связи с эмбарго будут компенсированы увеличением экспорта в Евросоюз, благодаря вступлению в силу Зоны свободной торговли с ЕС.

«Мы готовы к тому, что Россия примет ограничительные торговые меры», - подчеркнул премьер.

Между тем, Европейский Союз обещает сделать все возможное в рамках переговоров с Российской Федерацией для предотвращения введения эмбарго в отношении украинских товаров.

Кстати, по словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, российское продовольственное эмбарго не повлияет на украинский аграрный сектор.

«Россия не входит даже в первую десятку стран-импортеров аграрной продукции. При этом уменьшение товарооборота Украины и России только в течение 2015 превысило 70%», - заявил Павленко.

Он подчеркнул, что работа по диверсификации рынков сбыта принесла свои плоды. Структура экспорта украинской аграрной продукции существенно изменилась. Основным рынком поставок являются страны Азии, на которые приходится около 47% экспорта. В страны ЕС поставляется 26% экспорта, на африканские страны приходится 14%, страны СНГ - 11%.

По данным министерства, за 9 месяцев 2015 года товарооборот с Россией составил 405 млн долл., при этом экспорт из Украины снизился на 75%, до 222 млн долл., импорт в Украину - на 64%, до 183 млн долл. Основными экспортными товарами за этот период были мясо и субпродукты, какао-паста, вина, экстракты и концентраты кофе и чая, соль, продукты переработки плодов и овощей.

Валютное беспокойство

На минувшей неделе, после полугодового спокойствия на валютном рынке Украины, гривня снова возобновила падение – курс нацвалюты несколько раз превышал отметку 24 грн за долл.

Чрезмерное колебание гривни в НБУ объяснили преобладанием спроса на иностранную валюту над предложением. Для удовлетворения спроса Нацбанку пришлось впервые за долгое время выходить на рынок с предложением по продаже инвалюты.

Эксперты главными причинами ослабления гривни называют затягивание процесса утверждения правительством бюджета на 2016 год, отсутствие очередного транша МВФ, который в последнее время является основным поставщиком валюты в страну, а также падение экспортной выручки компаний.

«Думаю, что рынок успокоится, как только будет принят сбалансированный бюджет, согласованный с МВФ. Если вы помните, в прошлом году программу с МВФ подписали после того, когда финансовая система начала разваливаться после девальвации. Думаю, что в этом году разумные политики не должны допустить повторения истории - чтобы финансовая система рушилась из-за бегства из гривни в доллар, девальвации и инфляции», - отмечает руководитель аналитического отдела компании ICU Александр Вальчишен.

По его словам, бизнес не уверен в завтрашнем дне и не торопится заводить валютную выручку в страну, а имеющуюся свободную гривню направляет на покупку валюты.

Изначально Украина должна была в этом году получить четыре транша МВФ, но пока их было только два, при этом условия для получения следующих порций помощи не выполнены до сих пор.

Но есть и положительные сигналы. В частности, миссия Международного валютного фонда, работавшая в Киеве с 12 по 20 ноября, заявила об углублении взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, включая налоговые изменения и бюджетный процесс.

Теперь все ждут, когда правительство представит на рассмотрение Верховной Рады проект росписи казны и фискальные новшества, а народные депутаты их одобрят.

Артем Белоусов (УНИАН)