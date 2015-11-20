Минфин: агентства повысили рейтинг Украины благодаря успешной реструктуризации

Повышение суверенного рейтинга Украины международными рейтинговыми агентствами является прямым результатом проведения реструктуризации внешнего долга страны, сообщается на сайте Министерства финансов.

Минфин подчеркивает, что повышение рейтингов – важный шаг для возврата на международный рынок капитала в среднесрочной перспективе согласно условиям программы с Международным валютным фондом.

Помимо этого, повышение рейтингов страны облегчит доступ к международным кредитным ресурсам для украинских компаний и банков и позволит им оптимизировать свою работу на отечественном и международном рынках.

Также Минфин напоминает, что благодаря проведенной реструктуризации Украина снизила сумму долга на 3 миллиарда долларов и отсрочила выплату 8,5 миллиарда долларов на период после 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service, Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services повысили суверенный рейтинг Украины на фоне завершения реструктуризации государственного долга.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. 27 августа. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.

"Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

16 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 миллиарду долларов в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин заявил, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы говорил об отсрочке для Украины на 1 год.

По информации Министерства финансов Украины, пока никаких официальных предложений от российской стороны в отношении реструктуризации долга на 3 миллиарда долларов не поступало. Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если Россия не согласится на реструктуризацию, то правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

Международный валютный фонд в своем заявлении 19 ноября сообщил, что ожидает решения вопроса долга Украины перед РФ посредством прямых переговоров между украинскими и российскими властями.