Трехсторонняя встреча ЕС-Украина-РФ по вопросам ЗСТ состоится в декабре в Брюсселе

Трехсторонняя встреча по вопросам введения с 1 января 2016 года режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом при участии российской стороны состоится в начале декабря в Брюсселе, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, встреча пройдет при участии представителей министерств Украины, России и профильных чиновников Еврокомиссии.

"Готовимся к трехсторонней министерской встрече в формате ЕС-Украина-Россия о торговой части Соглашения об ассоциации. Встреча пройдет в начале декабря в Брюсселе. Детали позже", - написала Микольская.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины и Еврокомиссия не намерены откладывать имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ратифицированного всеми странами-членами Европейского Союза. Составной частью документа является введение с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время, европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

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6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.