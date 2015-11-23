Падение экономики Украины с начала года составило почти 12%

Падение экономики Украины по итогам 10 месяцев текущего года составило 11,8%, при этом по итогам года падение замедлится до 10% при спаде промпроизводства в 13,5-13,7%.

Об этом говорится в оценке текущих макроэкономических тенденций, сделанной специалистами Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Сводный индекс производства товаров и услуг по итогам января-октября сократился на 13,5%, соответственно падение ВВП по расчетам Минэкономразвития оценивается в 11,8% против падения ВВП в сентябре на уровне 12,6%, - говорится в материалах Минэкономразвития. – Принимая во внимание положительные тенденции развития реального сектора экономики, до конца года мы оставляем наши ожидания о замедлении падения экономики по итогам года на уровне 10% "плюс-минус" один процентный пункт. Также без изменений мы оставляем ожидания замедления падения промышленности на уровне 13,5-13,7%".

По оценкам министерства, на текущий момент положительные тенденции восстановления демонстрируют все отрасли промышленности в Украине, в особенности - транспорт, добывающая промышленность и пищевая промышленность.

"В целом мы оцениваем падение промпроизводства по итогам 10 месяцев на уровне 15,4% против 16,6% в сентябре", - сказано в документах Минэкономразвития.

При этом в ведомстве указывают, что в пользу восстановления сыграло перемирие на Донбассе, повышение социальных стандартов с 1 сентября и, как следствие, повышение социальных ожиданий домохозяйств, улучшение финансовых результатов предприятий, а также относительная либерализация банковского рынка. В то же время, негативными факторами остаются значительная доля теневой экономики, падение цен на ключевых для Украины рынках, а также низкая инвестиционная активность.

"Основным риском для Украины является возобновление активных боевых действий на востоке, дефицит энергоресурсов, дальнейшее падение цен на мировых рынках сырья, разбалансирование ситуации на денежно-валютном рынке", - подчеркнули в Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года, по оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

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Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

В то же время ключевые рейтинговые агентства, а также основные кредиторы Украины прогнозируют падение экономики по итогам года на уровне 9-12%.