Украина готовит очередной иск в ВТО против России

10:58, 23 ноября 2015
Финансы
4810

При этом детали и темы новых претензий Украины к РФ не уточняются.

REUTERS

Министерство экономического развития и торговли Украины готовит очередной иск против Российской Федерации в рамках совместного участия во Всемирной торговой организации, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"В течение недели будем готовиться к консультациям в рамках ВТО о решении торгового спора с Россией, а также готовим материалы к новому спору", - сообщила Микольская.

При этом она не уточнила деталей и темы новых претензий Украины к РФ, сославшись на публикацию подробностей в ближайшее время.

Читайте такжеИск Украины в ВТО против России: Москва предложила Киеву консультации

Как сообщал УНИАН, в конце октября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

Читайте такжеУкраина присоединилась к Соглашению о закупках в рамках ВТО

Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.

А тепер до звіту #зрадазрада про найважливіші події, про те, що залишилось поза увагою громадськості.В ці дні звіти на...

Posted by Nataliya Mykolska on 22 листопад 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter