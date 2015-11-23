Украина готовит очередной иск в ВТО против России

Министерство экономического развития и торговли Украины готовит очередной иск против Российской Федерации в рамках совместного участия во Всемирной торговой организации, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"В течение недели будем готовиться к консультациям в рамках ВТО о решении торгового спора с Россией, а также готовим материалы к новому спору", - сообщила Микольская.

При этом она не уточнила деталей и темы новых претензий Украины к РФ, сославшись на публикацию подробностей в ближайшее время.

Читайте такжеИск Украины в ВТО против России: Москва предложила Киеву консультации

Как сообщал УНИАН, в конце октября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

Читайте такжеУкраина присоединилась к Соглашению о закупках в рамках ВТО

Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.