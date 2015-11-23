Нацбанк планирует расширить использование электронных денег в Украине

Национальный банк в рамках выполнения Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года планирует расширить возможности использования электронных денег в Украине, в частности путем обеспечения доступа к рынку международных систем интернет-расчетов.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на проект постановления Правления НБУ "О внесении изменения в Положение об электронных деньгах в Украине".

В частности, проектом предусматривается предоставление права физическим лицам получать от нерезидентов электронные деньги, выпущенные за пределами Украины.

"Действие регуляторного акта будет распространяться на физических лиц, которые намерены получать электронные деньги, выпущенные эмитентами-нерезидентами, с использованием международных систем интернет-расчетов, которые внесены в Реестр платежных систем", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, лицензии на осуществление переводов в гривне без открытия счетов имеют 27 небанковских финансовых учреждений: "ГлобалМани", "Ай Ти Финанс", "Универсальные платежные решения", "Запорожсвязьсервис", "Укрфинстандарт", "Платежный центр", "Феникс", "Финод", "Вап-капитал", "Е-пей", "Пост Финанс", "ВМ-Фактор", "Современные расчетные системы", "Современные кредитные технологии", "МБК", "МСБ Финанс", "Первая украинская платежная система", "ОМП – 2013", "Контрактовый дом", "Центр интернет платежей", "Финтеко", "Финансовая компания №1", "НСП", "Триолан.Мани", "Европейская платежная система", "Финансова компания Абсолют финанс", "Абекор".