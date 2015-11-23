Нацбанк выдал восьми небанковским финучреждениям лицензии на обмен валют

Национальный банк Украины впервые за последние два года выдал генеральные лицензии на деятельность по обмену валют восьми небанковским финансовым учреждениям, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, лицензии получили финансовые компании "Октава Финанс", "Стандард Финанс Групп", "Финансовый Мир", "Магнат", "Прайд ", "Смарт Финэксперт", "Конверсия", "Альфа - Инвест Групп".

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует ужесточить требования для деятельности небанковских учреждений, осуществляющих обмен валют. За последние два года Национальный банк не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. По данным НБУ, на сегодня в Украине деятельностью по обмену валют занимаются четыре небанковских учреждения, имеющих около 1 850 структурных подразделений.

В августе сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 миллиона долларов и 7 миллионов гривень.

В июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась "в тень", составлял более 3 миллионов долларов. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тысяч долларов, 40 тысяч евро и 100 тысяч гривень.