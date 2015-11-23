Вкладчикам "Интеграл-банка" приостановили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 ноября приостановил выплаты гарантированных сумм вкладчикам "Интеграл-банка", сообщается на сайте фонда.

"Учитывая необходимость завершения фондом полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации банка, с 23.11.2015 будут приостановлены выплаты средств вкладчикам "Интеграл-банка" через учреждения "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Фонд отмечает, что информация о дате начала выплат будет объявлена на официальном сайте фонда, а также на сайте "Интеграл-банка".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 сентября ввел временную администрацию в "Интеграл-банк" на основании признания Национальным банком Украины этого банка неплатежеспособным.

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"Интеграл-банк" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредствованно через инвесткомпанию "Инвестиционно-торговый союз" 48,5705% акций банка.