Гривня торгуется на межбанке по 24,20 за доллар

В понедельник, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,10/24,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,6180/25,7720 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3630/0,3650 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,1270 гривни/доллар, к этому часу заключено 32 сделки на сумму 5,14 миллиона долларов.