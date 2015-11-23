Нацбанк продолжает вбрасывать на рынок доллары для укрепления гривны
На прошлой неделе НБУ четыре раза проводил аукционы по продаже валюты.
Национальный банк Украины сегодня, 23 ноября, анонсировал проведение аукциона по продаже банкам валюты на межбанковском валютном рынке в объеме до 50 миллионов долларов, сообщили УНИАН участники рынка.
На прошлой неделе НБУ четыре раза проводил аукционы по продаже валюты - 17, 18, 19 и 20 ноября, в ходе которых продал банкам 54,8 миллиона долларов США.
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,00/24,07 гривни/доллар.
В последние недели диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что в НБУ пояснили проведением в Украине местных выборов.
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Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.