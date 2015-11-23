Нацбанк продолжает вбрасывать на рынок доллары для укрепления гривны

Национальный банк Украины сегодня, 23 ноября, анонсировал проведение аукциона по продаже банкам валюты на межбанковском валютном рынке в объеме до 50 миллионов долларов, сообщили УНИАН участники рынка.

На прошлой неделе НБУ четыре раза проводил аукционы по продаже валюты - 17, 18, 19 и 20 ноября, в ходе которых продал банкам 54,8 миллиона долларов США.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,00/24,07 гривни/доллар.

В последние недели диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что в НБУ пояснили проведением в Украине местных выборов.

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Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.