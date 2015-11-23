СМИ: В Украине дорожает все, кроме сигарет

Это происходит на фоне значительного удорожания всех видов товаров и услуг, сообщает "ДС".

По данным Государственной службы статистики Украины, за период с начала текукщего года по октябрь, цены в Украине выросли в среднем на 39,5%. А за год (с октября 2014г. по октябрь 2015г.) рост цен составил 46,4%.

Существенно, почти в два раза, с начала года по октябрь выросла стоимость коммунальных услуг (квартплата, электроэнергия, вода, газ и т.д.). На 43,3% подорожал хлеб, на 42,4% - макаронные изделия, на 56,6% - подсолнечное масло, на 49,4% - сахар. Мясо подорожало на 22,6%, молоко на 16,4%.

Дорожают не только импортные товары, цена на которых привязана к курсу доллара, но и отечественные товары широкого потребления, в первую очередь, продукты питания, медикаменты, а также практически все услуги.

Покупательная способность населения также резко снизилась. В январе-октябре 2015 года розничный товарооборот в Украине уменьшился на 23,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.