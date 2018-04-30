Беспокойная гривня

Валютный рынок Украины проснулся после более чем полугодового затишья. После того, как в феврале текущего года гривня нащупала новый исторический минимум - 30 грн/долл., Национальный банк держит валютный рынок в ежовых рукавицах, установив ряд жестких ограничений и тщательно проверяя крупные заявки на покупку валюты. В дополнение к этому наша страна до последнего времени четко двигалась по программе реформ при поддержке Международного валютного фонда, регулярно получая очередные транши кредита. Благодарная гривня все эти полгода удерживалась в коридоре 21-23 грн/долл. На этом фоне НБУ даже начал регулярно выкупать валюту на межбанковском рынке, и в сентябре-октябре пополнил таким образом свои резервы почти на 450 млн долл.

Но в конце октября валютный рынок пошатнулся. Гривня нащупывает границы нового коридора, ближе к отметке 24 грн/долл. на межбанковском рынке и 25 грн/долл. – на наличном валютном рынке. С 30 октября регулярные аукционы НБУ сменили свое назначение, и регулятор стал продавать валюту, потратив на эти цели около 130 млн долл. за две недели. НБУ объясняет курсовые колебания проведением местных выборов, подчеркивая, что реальных экономических предпосылок для новой девальвации нет. «Национальный банк внимательно следит за ситуацией на рынке и в случае необходимости готов использовать свои инструменты для сглаживания чрезмерных колебаний», - заверили в НБУ.

Экономические показатели, влияющие на устойчивость национальной валюты, действительно, - в норме. Внешнеторговый баланс Украины в январе-сентябре сведен с профицитом 3,2 млрд долл., то есть, поступления валюты в страну должны превышать ее отток за рубеж. Золотовалютные резервы на 1 ноября выросли до 12,962 млрд долл., что почти вдвое выше показателя на начало года. Кроме того, Украина успешно завершила реструктуризацию внешнего долга, снизив его сумму на 3 млрд долл. и отсрочив выплату еще 8,5 млрд долл. на 3 года. Мы получили высокую оценку международных рейтинговых агентств Moody's, Fitch и Standard&Poor's, которые повысили суверенный рейтинг. Но пока весь этот позитив, к сожалению, не повлиял на валютный рынок.

Упрямый рынок

Банкиры связывают колебания курса гривни на межбанке в последние недели, прежде всего, с подорожанием доллара к основным валютам на международном рынке. «Учитывая, что доллар подорожал ко всем основным валютам на международном рынке, небольшое ослабление гривни выглядит вполне естественным. При плавающем курсе возможно движение в обе стороны», - прокомментировал ситуацию УНИАН начальник казначейства UniCredit Bank Руслан Кравченко. Он также пояснил, что спрос на валюту в последнее время преобладает над предложением, а это провоцирует небольшое ослабление гривни.

Внутренний «подогрев» валютного рынка, как отметил заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран, обусловлен рядом факторов, среди которых - избыток наличной гривни в обращении на фоне проведения местных выборов и миллиардных выплат Фондом гарантирования вкладов по неплатежеспособным банкам, а также слабеющий экспорт и связанное с этом снижение валютных поступлений в страну. Он полагает, что НБУ ограничен в инструментарии для поддержки гривни под давлением обязательств перед МВФ. «Нет возможности проводить масштабные интервенции за счет золотовалютных резервов. Если МВФ и далее будет накладывать ограничения на расходование резервов, то информация о том, получим ли мы очередной транш или нет, будет оказывать все меньшее влияние на валютный рынок», - отметил эксперт.

Оценить объем наличности, хлынувшей на рынок в ходе выборов, практически невозможно. Что касается выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, то их объемы известны и действительно впечатляют. Как сообщил в интервью УНИАН замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования Андрей Оленчик, по 63 банкам, признанным неплатежеспособными в 2014-2015 годах, уже выплачено более 59 млрд гривен возмещения. В том числе, выплаты по крупнейшим банкам в управлении фонда – «Дельта Банк» и «Финансы и Кредит», на которые приходится свыше 20 млрд возмещения, активно продолжаются в настоящее время. По оценкам фонда, от 20 до 50% полученных средств вкладчики оставляют в банковской системе. То есть, остальные 50-80% попадают под матрас, обращаются в товар или в валюту, оказывая давление на курс.

Зачем бежать сломя голову на валютный рынок, причем на «черный», если на 100% уверен в завтрашнем дне и стабильности национальной валюты? Видимо, такой уверенности нет. Как пояснил руководитель аналитического отдела компании ICU Александр Вальчишен, колебания на валютном рынке обусловлены ростом девальвационных ожиданий бизнеса. «Очевидно, идет закупка валюты. Частные бизнесмены принимают решение из гривни уйти в доллар. Что их провоцирует, я могу только догадываться: бюджетный процесс этого года повторяет прошлогодний, когда смета принималась под Новый год. Идут сложные дискуссии, процесс затянулся и, похоже, этот вопрос не будет решен до конца декабря», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что помимо неопределенности для бизнеса, несвоевременное принятие бюджета грозит задержкой финансирования со стороны ключевого кредитора и крупнейшего поставщика валюты в нашу страну - Международного валютного фонда. Из запланированных в этом году 4 траншей Украина пока получила только 2, и условия для получения следующих траншей до сих пор не выполнены. «Думаю, что рынок успокоится, как только будет принят сбалансированный бюджет, согласованный с МВФ. Если вы помните, то в прошлом году программу с фондом подписали, когда финансовая система начала разваливаться, после девальвации. Я думаю, что в этом году разумные политики не должны допустить повторения истории», - сказал Вальчишен.

Сигналы МВФ – сигналы гривне

Очередная миссия МВФ на днях завершила работу в Киеве. Эксперты фонда приезжали повторно, чтобы продолжить начатые в октябре дискуссии с украинскими властями. Руководитель миссии Рон ван Руден по итогам работы в Украине заявил об углублении взаимопонимания. «В настоящее время важное значение имеет представление правительством на рассмотрение Верховной Рады бюджета, согласованного с задачами по программе, направленными на снижение дефицита бюджета и размера государственного долга до безопасного уровня, а также принятие Верховной Радой указанного бюджета. Это потребует стабильных мер по расширению базы налогообложения и оптимизации расходов», - говорится в заявлении фонда.

Простыми словами, МВФ ожидает принятия бюджета с дефицитом не более 3,7% ВВП, как это предусмотрено программой сотрудничества. А на действующей налоговой базе и при нынешнем уровне государственных расходов, как неоднократно подчеркивали в Министерстве финансов, такой бюджет мы не сверстаем.

К слову, МВФ в своей программе не предусматривает резкой и стремительной девальвации гривни, ориентируясь на курс 22 грн/долл. по итогам текущего года и 22,7 грн/долл. – следующего года. Правительство, как сообщила министр финансов Наталия Яресько, закладывает в госбюджет на 2016 год вполне приемлемый среднегодовой курс на уровне 24,1 грн/долл. Между тем, 23 ноября котировки гривни к доллару на межбанке к середине торгов установились на уровне 24,10/24,20 грн/долл., а НБУ провел очередной аукцион, в ходе которого продал банкам 18 млн долл. И все это в преддверии новогодних праздников и вступления в силу зоны свободной торговли с ЕС, что неминуемо подстегнет рост расходов украинцев на импортные товары и спрос на валюту со стороны импортеров. И пока парламентарии, тоже живые люди, не разбежались на новогодние каникулы, целесообразно хотя бы предложить им принять бюджет на следующий год.

Кабинет министров 23 ноября пообещал представить парламенту проект бюджета после 2 декабря, объясняя задержку дискуссиями по новой налоговой системе, над которой правительство работает с апреля. «Это - основной и, по сути, единственный сдерживающий фактор, который не позволяет правительству внести государственный бюджет на 2016 год в парламент», - поясняет происходящее вице-премьер Вячеслав Кириленко. По его словам, ведется поиск консенсуса между парламентскими и правительственными предложениями, с учетом видения международных организаций.

Стоит напомнить, что оба проекта предусматривают снижение налоговых ставок, при этом правительственный вариант нацелен на постепенное снижение и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн, в то время как парламентский вариант предусматривает резкое снижение ставок и, по оценкам аналитиков, может сформировать дефицит не менее 200 млрд грн. Пока консенсус не найден, торг продолжается.

МВФ дал четкий сигнал, что Украина не увидит денег в обмен на обещания реформ, кредитор ждет конкретных шагов. А для валютного рынка, точнее, для бизнеса, который делает погоду на этом рынке, этот сигнал был вполне ожидаемым и предсказуемым. Логика простая: пока экономика продолжает трепыхаться около дна, а парламент и правительство меряются налоговыми реформами, перспективы у национальной валюты остаются туманными. Разумеется, в таких условиях бизнес предпочитает придержать валютную выручку, а запасы гривни - направить на покупку валюты. И население, которое на этот бизнес работает, поддается аналогичным настроениям. Рынок натянулся как пружина в ожидании здравого смысла в головах власть имущих. Если они не подведут – не подведет и гривня.

Ольга Гордиенко (УНИАН)