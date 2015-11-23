Нацбанк опустил официальную гривню ниже 24 за доллар
Официальный курс НБУ на 24 ноября: 100 USD – 2406.3619 грн; 100 EUR – 2558.2033 грн; 10 RUR – 3.6684 грн
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2406.3619 (23 ноября – 2398.4576)
100 EUR – 2558.2033 (23 ноября – 2563.4715)
10 RUR – 3.6684 (23 ноября – 3.6975)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,95/24,05 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4940/25,5980 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3650/0,3670 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,0636 грн/долл., к этому часу было заключено 545 сделок на сумму 319,08 млн долл.