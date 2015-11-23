Российский рубль упал из-за решения Запада продлить санкции и дешевой нефти

Российский рубль в минусе на торгах понедельника, реагируя на отрицательную внутридневную динамику нефти и намерения Запада продлить санкции против России, что провоцирует выход из рублевых активов спекулянтов, заходивших в них на прошлой неделе из-за надежд на смягчение экономических ограничений в свете возможного сотрудничества РФ и западных стран в борьбе с терроризмом.

Западные лидеры в ходе неформальной встречи на саммите G20 в Турции на прошлой неделе договорились продлить санкции против России, введенные за ее участие в вооруженном конфликте в Украине, еще на полгода до июля 2016 года, сказал Рейтер высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

Одновременно нефть марки Brent падала сегодня до отметки $43,57, и на этом фоне рубль достиг худшего за неделю значения, позволив доллару взлететь днем до отметки 66,24.

К 17.45 МСК американская валюта торговалась на московской бирже вблизи уровня 65,56 рубля, на 1,3 процента выше предыдущего закрытия.

Евро к 17.45 МСК оценивался в 69,79 рубля, на 1,2 процента выше предыдущего закрытия.

Баррель нефти Brent к этому времени оценивается в $44,70, на 0,1 процента выше последних котировок пятницы, а американский сорт WTI оставался в минусе, теряя почти один процент и оцениваясь в $41,50 за баррель.

Российский валютный рынок показал готовность к смене настроений, когда нефтяные котировки резко сменили знак и Brent взлетел на сессионный максимум $45,73 за баррель после заявлений Саудовской Аравии о готовности сотрудничать со странами, входящими и не входящими в ОПЕК, для достижения стабильности нефтяного рынка.

Рубль в ответ отправил доллар на сессионный минимум 64,90, и ему не хватило 15 копеек для ликвидации образованного при открытии биржевой сессии технического разрыва с последними котировками пятницы.

Рублевая цена на нефть остается вблизи отметки 2.900 за баррель, тогда как приемлемыми уровнями для российского бюджета и участники рынка, и официальные лица называли 3.100-3.200 рублей за баррель.

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Индекс доллара достиг сегодня к корзине из 6 валют максимального с середины апреля уровня 99,98 пункта.

Доллар вырос в ответ на слабость единой европейской валюты - евро достиг отметки $1,0599, минимального значения за последние семь месяцев на фоне ожиданий уже в следующий четверг принятия дальнейших стимулирующих мер Европейским центробанком в декабре, тогда как от ФРС рынки ждут повышения процентной ставки, причем большинство участников - на заседании регулятора 15-16 декабря.

Сейчас евро стабилизировался после падения, пара евро/доллар торгуется у $1,0640, что рядом с уровнями пятничного закрытия.