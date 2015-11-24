Золото после достижения пятилетнего минимума снова дорожает

Цены на золото во вторник демонстрируют умеренную положительную динамику после достижения накануне минимума с февраля 2010 года на фоне удорожания американской валюты и ожиданий повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 3,9 доллара, или на 0,38%, - до 1070,7 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 0,9%, до 1066,8 доллара за унцию, что является самой низкой отметкой с февраля 2010 года.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,28% - до 14,11 доллара за унцию. Накануне серебро подешевело на 0,5%, до 14,032 доллара, что является минимумом с августа 2009 года, пишет Прайм.

В понедельник инвесторы обратили внимание на заявление главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса, который подтвердил вероятность повышения базовой ставки в декабре. Это подтолкнуло доллар вверх и оказало давление на стоимость металла.

"Укрепление курса доллара и вопросы относительно темпов и траектории изменения процентных ставок являются традиционными факторами, которые ограничивают потенциал цен на золото", - приводит издание The Wall Street Journal слова аналитиков INTL FCStone.