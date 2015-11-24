Киев созывает на 8 декабря кредиторов для переговоров по реструктуризации долга

Киевская городская государственная администрация предложила держателям своих пятилетних облигаций на 300 млн долл. со сроком погашения в 2016 году провести 8 декабря текущего года переговоры по вопросам реструктуризации долга, вошедшего в периметр общей долговой операции, условия которой были согласованы с Международным валютным фондом, Комитетом кредиторов и оформлены в августе текущего года.

Об этом говорится в сообщении на ирландской фондовой бирже.

Как ожидается, встреча пройдет в Лондоне в офисе компании White & Case.

Держателям бондов, как отмечается в сообщении, предложат обменять бумаги на деривативы и суверенные бонды со ставкой 7,75% с выплатой в 2019 и 2020 годах. Причем объем обмена рассчитывается следующим образом: на каждые 1000 долл. номинала старых бумаг будут выданы новые бонды на 375 долл. и деривативы на 200 долл.

«В случае, если держатели бондов согласятся на такие условия, они получат дополнительно по 30 долл. деривативов на каждые 1000 долл. номинала старых облигаций», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 27 августа. После 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.

Кабинет министров Украины 11 ноября утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения реструктуризации.

Муниципальный долг Киева вошел в периметр реструктуризации. Частичному списанию и обмену на новые бумаги подлежат два выпуска муниципальных облигаций – на 250 млн долл. со сроком погашения в ноябре 2015 года и на 300 млн долл. со сроком погашения в июле 2016 года. 6 ноября Киев огласил временный мораторий по любым выплатам по муниципальным бумагам.