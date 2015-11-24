Порошенко подписал закон о ратификации соглашения ВТО об упрощении торговли

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации протокола об изменениях в Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации, предусматривающий упрощение процедур международной торговли, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ратификация Украиной протокола и ввод в дальнейшем положений соглашения улучшит позиции нашего государства в рейтингах, связанных с легкостью ведения бизнеса, а также даст положительный сигнал для участников международной торговли и инвестиционного сообщества о создании Украиной эффективной и прозрачной торговой среды с уменьшением коррупционной практики. При этом реализация положений соглашения будет способствовать более активной интеграции Украины с ЕС", - говорится в сообщении.

Протокол вступит в силу после выполнения внутригосударственных ратификационных процедур двумя третями членов ВТО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 ноября приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации торговли.

Целью принятия закона является выполнение Украиной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу упомянутого протокола, и предоставление согласия на обязательность применения Украиной положений соглашения об упрощении процедур торговли после вступления в силу.

Положения соглашения направлены на упрощение таможенных процедур, в частности, путем уменьшения связанных с ними финансовых затрат и сокращения времени их осуществления, содействие широкому применению системы "единого окна", процедуры ускоренной отправки товаров, повышение публичности государственных органов и снижение уровня коррупции.

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По мнению торгпреда Украины Натальи Микольской, соглашение ВТО позволит устранить часть торговых барьеров, мешающих Украине реализовать свой экспортный потенциал и компенсировать потерю российского рынка сбыта.