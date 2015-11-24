Россиян предупредили о повышении налогов

"Бюджет в меньшей степени должен претендовать на тот пирог, который распределяется в государстве, при этом структура расходов должна быть тоже другой. Неэффективно тратятся и те ресурсы, которые попадают в бюджет. Больше средств надо направлять в инфраструктуру и человеческий капитал", - сказал Силуанов, выступая на форуме в Финансовом университете, передает Рейтер.

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"Нам не унести такой большой объем госрасходов - 40 процентов ВВП при 3,8 дефицита бюджета (речь не только о федеральном бюджете, но и региональных) к чему может привести? К тому что наши резервы, которые мы накапливали последние годы быстро закончатся - год-два - и если мы за этот период не приведем свои расходы в соответствие с реальными доходными источниками, то это будет либо стимулировать инфляцию... Инфляция будет расти более высокими темпами, будет съедать все наши доходы, это приведет к тому, что будут расти процентные ставки, которые не будут давать развиваться экономике. Или это может привести к тому, что мы через 2-3 года скажем, что мы не можем потянуть такой объем расходов и нам нужно повышать налоги. Эти все направления - тупиковый путь", - сказал министр.

Силуанов призвал к более жесткому сокращению социальной нагрузки на бюджет:

"У нас до сих пор социальная поддержка в большей степени развита, чем во времена советского союза. Мы не можем себе этого позволить, не можем потянуть такой объем. Либо должны расплачиваться инфляцией, налогами, или снижением темпов роста экономики в результате роста процентных ставок".

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Напомним, Минфин РФ добился отказа от индексации пенсий и социальных выплат на уровень фактической инфляции, ограничив повышение пенсий в 2016 году 4-процентной индексацией.